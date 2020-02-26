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«Работа РПЛ начинает приносить доходы». Прядкин — о партнёрстве с «Тинькофф»

«Работа РПЛ начинает приносить доходы». Прядкин — о партнёрстве с «Тинькофф»
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал заключение соглашения с новым спонсором лиги «Тинькофф-Банком».

«Почти полтора года назад мы провели ребрендинг. Нам потребовалось время для продажи нового бренда. Нашим титулярном спонсором становится «Тинькофф банк». Это новая территория для банка, мы готовы принять их в семью. Переговоры были долгими и непростыми, они начались до начала нового сезона. Мы гордимся, что РПЛ вступает в контакт с ещё одним рыночным партнёром. Можно смело сказать, что та работа, которую мы начали некоторое время назад, сейчас начинает приносить доходы. У нас появляется возможность привлечения новой аудитории — клиентов банка.

Первый контакт с банком состоялся летом 2019 года, но к финальным условиям подошли только в начале 2020-го. Все работы по согласованию контракта вела Премьер-Лига уже достаточно давно. Не нужно было откладывать, переговоры шли конструктивно. Возобновление чемпионата — самое удачное время для официального анонса», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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