Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи MLS и Кубка Суперлиги Аргентины

Мультимедийный сервис Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) – профессиональной футбольной лиги, высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт действует три года, начиная с сезона-2020. Подписчики Okko Спорт смогут посмотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступных для дистрибуции на территории стран Европы.



Трансляция матчей каталога «Футбол в Новом Свете» откроется 29 февраля игрой «Динамо Хьюстон» против самой титулованной команды MLS – «Лос-Анджелес Гэлакси». Старт трансляции – в 23:30 мск.



Помимо трансляций матчей MLS в каталоге «Футбол в Новом Свете» будут также доступны матчи Кубка Суперлиги Аргентины, в частности команд «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».



«Запуск тематического каталога «Футбол в Новом Свете» – это в первую очередь расширение эксклюзивного контентного предложения Оkko Cпорт и беспрерывные трансляции футбольных матчей в течение года. MLS сейчас – одна из самых быстро развивающихся лиг, и интерес к ней постоянно растёт. Только недавно в MLS блистали Златан Ибрагимович и Уэйн Руни, а теперь мы ждём новых громких побед от команды Дэвида Бекхэма – «Интер Майами». Английская Премьер-лига, безусловно, остаётся для нас основным предложением, но с появлением каталога «Футбол в Новом Свете» интересные матчи будут в прямом эфире Okko Спорт круглый год, что позволит нам уже этим летом предоставить пользователям ещё более выгодную годовую подписку», — заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.