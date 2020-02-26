Румынский защитник «Уфы» спел хит группы O-Zone

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру продемонстрировал одноклубникам свои вокальные данные.
23-летний румынский футболист исполнил песню Dragostea Din Tei молдавской группы O-Zone, которая была популярна в 2000-х годах. Партнёры Йонуца оценили его старания аплодисментами.
Видео доступно в «твиттере» «Уфы».
Неделчяру выступает за «Уфу» с 2018 года, перейдя туда из бухарестского «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл за клуб 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями.
«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (45). Следующий матч в чемпионате России «Уфа» проведёт 1 марта с «Краснодаром». Встреча состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча — в 16:30 мск.
- 26 февраля 2020
-
19:00
-
18:56
-
18:46
-
18:42
-
18:25
-
18:08Башкиров подписал контракт с «Заглембе» Эксклюзив
-
17:53
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:41
-
17:34
-
17:30
-
17:24
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:32
-
16:12
-
16:08
-
16:02
-
15:47
-
15:37
-
15:35
-
15:26
-
15:04
-
14:47
-
14:22
-
14:07
-
13:50
-
13:49
-
13:13
-
13:13
-
12:43
-
12:25