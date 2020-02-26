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Румынский защитник «Уфы» спел хит группы O-Zone

Румынский защитник «Уфы» спел хит группы O-Zone
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру продемонстрировал одноклубникам свои вокальные данные.

23-летний румынский футболист исполнил песню Dragostea Din Tei молдавской группы O-Zone, которая была популярна в 2000-х годах. Партнёры Йонуца оценили его старания аплодисментами.

Видео доступно в «твиттере» «Уфы».

Неделчяру выступает за «Уфу» с 2018 года, перейдя туда из бухарестского «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл за клуб 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями.

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (45). Следующий матч в чемпионате России «Уфа» проведёт 1 марта с «Краснодаром». Встреча состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча — в 16:30 мск.

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