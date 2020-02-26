Марадона: я бы хотел, чтобы у «Наполи» был Месси

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.



«Я бы хотел сыграть против Месси. Он приехал на «Сан-Паоло» (стадион «Наполи». – Прим. «Чемпионата») в момент, когда команда находится в упадке. Месси никогда не проходил через опыт, который довелось пережить мне, но он может играть в Наполи в безопасности. Давайте проясним: он бы не смог сделать то же, что и я, но я бы хотел, чтобы у «Наполи» был Месси», — приводит слова Марадоны Football Italia.



Марадона защищал цвета «Наполи» с 1984 по 1991 год. Накануне, 25 февраля, неаполитанцы сыграли вничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Ответная встреча пройдёт 18 марта.

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