Инсинье: в ответном матче с «Барселоной» «Наполи» не должен бояться рисковать

Капитан и форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча, проходившая в Неаполе, завершилась со счётом 1:1.

«Ещё перед началом матча я попросил Месси обменяться футболками. Очень рад, что мы так и сделали, для меня это большая честь.

Результат оставил неприятные ощущения. Мы очень старались и полностью выложились. Но теперь нужно думать о Серии А. Также надо сосредоточиться на ответной игре. Мы не должны бояться рисковать в Барселоне, только так можно будет пройти дальше.

От матча с «Барселоной» и игры против Месси у меня особые эмоции. Но я думаю, что мы могли показать и лучший результат, учитывая, что играли дома», — цитирует Инсинье Sky Sport Italia.