Жиру: теперь пройти «Баварию» в Лиге чемпионов будет практически невозможно

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).
«Теперь пройти „Баварию“ будет практически невозможно. Нам нужно верить в себя в ответном матче, ведь никогда не знаешь, как может обернуться игра. Мы пропустили три гола и теперь должны забить три гола в гостях, а не уступать. Я не шучу. Нем нечего терять, поэтому собираемся показать свою игру. Возможно, мы будем действовать свободнее. Нам противостоит опытная команда. Они практически не ошибались в первой игре.
У „Баварии“ сыгранная команда, футболиста играют друг с другом уже давно. Мы должны признать, что мюнхенцы были хороши. Но опускать голову нельзя — «Челси» должен прийти в норму как можно скорее", — приводит слова Жиру Goal.com.
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