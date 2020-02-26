Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жиру: теперь пройти «Баварию» в Лиге чемпионов будет практически невозможно

Жиру: теперь пройти «Баварию» в Лиге чемпионов будет практически невозможно
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«Теперь пройти „Баварию“ будет практически невозможно. Нам нужно верить в себя в ответном матче, ведь никогда не знаешь, как может обернуться игра. Мы пропустили три гола и теперь должны забить три гола в гостях, а не уступать. Я не шучу. Нем нечего терять, поэтому собираемся показать свою игру. Возможно, мы будем действовать свободнее. Нам противостоит опытная команда. Они практически не ошибались в первой игре.

У „Баварии“ сыгранная команда, футболиста играют друг с другом уже давно. Мы должны признать, что мюнхенцы были хороши. Но опускать голову нельзя — «Челси» должен прийти в норму как можно скорее", — приводит слова Жиру Goal.com.

Флик — о победе «Баварии» над «Челси»: мы очень счастливы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020