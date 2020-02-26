Жоржиньо: игрокам «Челси» нужно верить в себя, ещё есть второй матч с «Баварией»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«Конечно, теперь нужно сосредоточиться на других соревнованиях. Такое поражение может навредить психологически. Но у нас есть и другие турниры, да и впереди ещё второй матч. Кто знает, в футболе происходит всякое.

Нужно верить в свои силы, не опускать голову. Нужно продолжить работать, двигаться вперёд, у нас хорошая команда. Нужно верить в себя, работать и оставаться едиными», — цитирует Жоржиньо TEAMtalk.

Ответный матч «Баварии» и «Челси» состоится 18 марта на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Ближайший домашний матч «Челси» проведёт 3 марта. В 1/16 финала Кубка Англии лондонская команда примет на «Стэмфорд Бридж» «Ливерпуль».