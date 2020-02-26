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Виллиан: не знаю, смогу ли остаться в «Челси». У нас сложная ситуация в переговорах

Виллиан: не знаю, смогу ли остаться в «Челси». У нас сложная ситуация в переговорах
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Виллиан сообщил, что у него возникли разногласия с представителями лондонского клуба в ходе переговоров об условиях нового контракта.

Контракт Виллиана с «Челси» истекает летом текущего года, и сам игрок выразил желание остаться в лондонском клубе.

«Это сложная ситуация, потому что „Челси“ предложил мне продление контракта на два года. При этом они не собираются менять предложение. А я сказал, что хочу контракт на три года. Сложности возникают из-за этого. Я пока не знаю, смогу ли остаться в „Челси“. Моя цель — продолжать работать и сосредоточиться на оставшейся части сезона, чтобы „Челси“ побеждал. В настоящий момент я больше ни о чём не думаю. Мне будет трудно остаться. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Виллиана Esporte Interativo.

Виллиан хочет остаться в Лондоне после истечения контракта с «Челси»
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