Башкиров подписал контракт с «Заглембе»

Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров стал игроком «Заглембе» из Любина. Контракт 28-летнего футболиста с польским клубом рассчитан до конца сезона.

Ранее стало известно, что Башкиров покинул казанский «Рубин». Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Башкиров стал игроком «Рубина» в январе 2019 года. Полузащитник принял участие в 25 матчах в составе казанской команды, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Заглембе» набрал 29 очков в 23 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Польши. Лидером соревнований в настоящий момент является «Легия», набравшая 45 очков в 23 матчах.

Казанский «Рубин», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей.