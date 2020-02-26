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Футболисты «Лудогорца» прилетели на матч с «Интером» в масках и перчатках

Футболисты «Лудогорца» прилетели на матч с «Интером» в масках и перчатках
Футбол / Лига Европы 0

Футболисты болгарского клуба «Лудогорец» прилетели в Милан, где им предстоит завтра, 27 февраля, провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Интером». Из-за распространения коронавируса в Италии болгарские футболисты предприняли меры предосторожности. Гости прибыли в Милан в масках и перчатках.

Фото можно посмотреть в «твиттере» спортивного журналиста Даниэле Мари.

Ранее стало известно, что матч «Интер» — «Лудогорец» будет проходить без зрителей. Из-за распространения вируса в Италии были отменены три матча 25-го тура итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Перенесены были также 42 матча в любительских и молодёжных лигах и встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.

В первой встрече с «Лудогорцем» «Интер» одержал победу со счётом 2:0.

Матч Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» из-за коронавируса пройдёт без зрителей
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