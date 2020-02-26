Ляказетт не намерен покидать «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал информацию о своём возможном уходе из лондонского клуба.



«Я не слышал об этом. У меня есть контракт с „Арсеналом“, поэтому мне нет смысла уходить. Все в клубе довольны моей работой», — приводит слова Ляказетта Goal.com.



Ранее сообщалось, что в услугах Ляказетта заинтересован мадридский «Атлетико». Отмечалось, что в сделку может быть включён соотечественник игрока лондонцев Тома Лемар, перешедший в «Атлетико» в июле 2018 года.



В нынешнем сезоне Ляказетт принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. «Арсенал» набрал 37 очков в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Атлетико» готов предложить «Арсеналу» Лемара в обмен на Ляказетта