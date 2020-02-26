«Спросил, надо ли снять обувь, садясь в авто». Мбаппе рассказал о первой встрече с Зиданом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о первой встрече с наставником «Реала» Зинедином Зиданом. Мбаппе рассказал, что в 14-летнем возрасте его пригласили потренироваться в «Реале», а в Мадриде юного нападающего встречал Зидан, занимавший пост спортивного директора клуба.
«Перед 14-м днём рождения меня ждал невероятный сюрприз. Отцу позвонили и сказали, что меня ждут на тренировке в Испании во время каникул. Я был шокирован. Они сказали, что Зидан хочет видеть меня. Я был невероятно счастлив, очень хотелось поехать.
Я никому не говорил о поездке, даже близким друзьям, я слишком нервничал. Если бы что-то пошло не так, не хотелось бы возвращаться в свой район и краснеть перед остальными.
Никогда не забуду момента прибытия на базу из аэропорта. Зидан встретил нас на парковке в своём автомобиле, конечно, у него была отличная машина. Мы поздоровались, он пригласил меня сесть впереди рядом с ним. Но я просто замер. Тогда я спросил его, нужно ли мне снять обувь, чтобы сесть в машину. Он лишь засмеялся и успокоил меня. В итоге Зидан довёз меня до поля, а я не мог поверить, что нахожусь рядом с ним. Мне казалось, что я до сих пор сплю в самолёте», — цитирует Мбаппе The Players' Tribune.
- 26 февраля 2020
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