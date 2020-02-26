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Российская Премьер-Лига презентовала новый трофей турнира

Российская Премьер-Лига презентовала новый трофей турнира
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига презентовала новый кубок чемпионов турнира.

Ранее стало известно, что лига сменила название в связи с заключением контракта с её новым спонсором – «Тинькофф банком». Новое название – Тинькофф Российская Премьер-Лига.

Видео можно посмотреть на странице Российской Премьер-Лиги в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Российской Премьер-Лиги в «Твиттере».

После 19 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 45 очков. Второе место занимает «Краснодар», отстающий от сине-бело-голубых на 10 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (34), которому по дополнительным показателям уступают ЦСКА и «Локомотив».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

У чемпионата России появилось новое название — Тинькофф Российская Премьер-Лига
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