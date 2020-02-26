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Прядкин: есть идея создать гимн РПЛ

Прядкин: есть идея создать гимн РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал подписание спонсорского контракта с компанией «Тинькофф банк». По словам Прядкина, запланирована масштабная работа по привлечению аудитории. Одной из мер, направленных на популяризацию отечественного футбола, станет создание гимна РПЛ.

«Есть идея создать гимн Российской Премьер-Лиги, чтобы он воспринимался так же, как и гимн Лиги чемпионов. Это довольно кропотливая работа», — сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 45 очков. Второе место занимает «Краснодар», отстающий от сине-бело-голубых на 10 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (34), которому по дополнительным показателям уступают московские ЦСКА и «Локомотив».

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