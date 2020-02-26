Корниленко — о Смолове: забил «Реалу» на «Бернабеу» — считай, уже не зря поехал!

Бывший нападающий, а в настоящее время один из тренеров «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о важности выступления за границей. Корниленко поддержал нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который перешёл в «Сельту» на правах аренды.

«Нужно ли ехать за границу? Конечно, ехать! Тут вопросов быть не может. Конкретно в Англии футбол другого уровня. Атмосфера на стадионах, футбольное мышление… Нужно погружаться во всё это, чтобы двигаться дальше. Менять привычный образ жизни. В Россию хороший игрок всегда может вернуться и найти себе клуб.

Большой респект Феде Смолову – очень порадовал решением продолжить карьеру в «Сельте». Смелый и правильный шаг. Забил «Реалу» на «Бернабеу» – считай, уже не зря поехал!

Да, наш чемпионат сейчас тоже в порядке. Много позитивных изменений в плане инфраструктуры, качества футбола. Но спортсмену всегда нужны новые вызовы. И хорошие европейские чемпионаты – возможность проверить себя и набраться опыта», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарского клуба.