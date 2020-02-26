Нойер: пришлось разок навтыкать Дэвису за игру в обороне

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер похвалил крайнего защитника команды Альфонсо Дэвиса после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Мюнхенцы одержали победу в гостевом матче со счётом 3:0, а 19-летний Дэвис стал автором голевой передачи.

«Видел ли когда-нибудь такого быстрого футболиста? Был один такой в Австралии (олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт. — Прим. «Чемпионата»). Но он был не так хорош в обращении с мячом. Альфонсо провёл очень хороший матч. Хотя мне и пришлось разок навтыкать ему за игру в обороне. Как раз перед тем, как он промчал по флангу. Но не стоит хвалить его слишком сильно, ведь мы хотим, чтобы он и дальше прогрессировал», — сказал Нойер в послематчевом интервью.