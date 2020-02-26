Бускетс: у «Барселоны» нет глубины состава, так всё планировалось руководством
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс посетовал на нехватку глубины состава после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Встреча завершилась со счётом 1:1. Бускетс и Артуро Видаль из-за дисквалификации не смогут принять участия в ответной встрече. Матч пропустят также Луис Суарес, Усман Дембеле и Серхи Роберто, залечивающие травмы. Не известно, сможет ли сыграть защитник Жерар Пике, который тоже получил повреждение.
Я и Семеду уже висели на карточках, поэтому мы рисковали нарваться на дисквалификации.
Надеемся, травма Пике не будет серьёзной. Но нам придётся играть во втором матче тем составом, который есть. У нас нет глубины состава, к сожалению. Именно так всё и планировалось в клубе», — цитирует Бускетса Mirror.
Ракитич — о составе «Барселоны»: о нехватке состава было известно тем, кто отвечает за это
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