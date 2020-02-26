«Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Брагу»
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Брага» принимала «Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «АХА — Мунисипал-ди-Брага» в Браге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи Андреас Экберг назначил пенальти в ворота «Браги», однако полузащитник «Рейнджерс» Янис Хаджи не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. На 61-й минуте матча единственный гол забил нападающий шотландской команды Райан Кент. В роли ассистента в данном эпизоде выступил Хаджи.
Напомним, в первом матче «Рейнджерс» обыграл «Брагу» со счётом 3:2. Таким образом, клуб из Глазго вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а португальская команда завершила выступление в турнире.
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