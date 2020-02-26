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«Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Брагу»

«Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Брагу»
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Брага» принимала «Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «АХА — Мунисипал-ди-Брага» в Браге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи Андреас Экберг назначил пенальти в ворота «Браги», однако полузащитник «Рейнджерс» Янис Хаджи не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. На 61-й минуте матча единственный гол забил нападающий шотландской команды Райан Кент. В роли ассистента в данном эпизоде выступил Хаджи.

Напомним, в первом матче «Рейнджерс» обыграл «Брагу» со счётом 3:2. Таким образом, клуб из Глазго вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а португальская команда завершила выступление в турнире.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
26 февраля 2020, среда. 20:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
0 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Кент – 61'
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