«Реал» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Жезус.

Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ему будут ассистировать судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Даниэле Довери.