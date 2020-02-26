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«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
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«Реал» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Реал» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Жезус.

Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ему будут ассистировать судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

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