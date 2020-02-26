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«Лион» — «Ювентус»: Роналду и Дибала выйдут в стартовом составе гостей

«Лион» — «Ювентус»: Роналду и Дибала выйдут в стартовом составе гостей
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 26 февраля, в Лионе состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Лион» будет принимать «Ювентус». Начало встречи — в 23:00 мск.

Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на матч.

«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Рабьо, Пьянич, Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Роналду.

«Лион»: Лопеш, Марсал, Марсело, Денайер, Тусар, Дюбуа, Гимараеш, Ауа, Корне, Токо-Экамби, Дембеле.

«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ему будут ассистировать судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Невадо Родригес. Резервным арбитром назначен Гуильермо Куадра Фернандес.

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