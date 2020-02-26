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Инфантино заявил о желании Катара поразить мир

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Инфантино заявил о желании Катара поразить мир
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился деталями подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года по футболу.

«За 1000 дней до чемпионата мира Катар находится там, где раньше не было ни одной другой страны-хозяйки. Катар хочет удивить мир и находится на пути к достижению этого.

Чемпионат мира 2022 года станет прорывом с социальной и культурной точек зрения. Он откроет двери этого региона с футбольным безумием, предлагая новые перспективы местным жителям и иностранцам, объединяя людей и служа инструментом для общего взаимопонимания», — приводит слова Инфантино AS.

Чемпионат мира в Катаре в 2022 году станет уникальным по многим параметрам. Это первый турнир, который пройдёт зимой, в разгар европейского клубного сезона. Катар станет также первой страной арабского мира, которая примет этот турнир.

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