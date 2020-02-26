Инфантино заявил о желании Катара поразить мир

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился деталями подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года по футболу.
«За 1000 дней до чемпионата мира Катар находится там, где раньше не было ни одной другой страны-хозяйки. Катар хочет удивить мир и находится на пути к достижению этого.
Чемпионат мира 2022 года станет прорывом с социальной и культурной точек зрения. Он откроет двери этого региона с футбольным безумием, предлагая новые перспективы местным жителям и иностранцам, объединяя людей и служа инструментом для общего взаимопонимания», — приводит слова Инфантино AS.
Чемпионат мира в Катаре в 2022 году станет уникальным по многим параметрам. Это первый турнир, который пройдёт зимой, в разгар европейского клубного сезона. Катар станет также первой страной арабского мира, которая примет этот турнир.
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