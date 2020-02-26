Бекхэм: не осознавал, что создание новой команды в MLS будет такой сложной задачей

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем новой команды MLS — «Интер Майами», признался, что не понимал, насколько сложным получится путь создания нового клуба. В следующем сезоне «Интер Майами» дебютирует в MLS.
«Мы прошли длинный путь. Но я всегда знал, что оно того стоит. У меня была длинная и успешная карьера в футболе, но мне всегда нравились трудности. Не понимал, насколько трудной будет наша задача. На выполнение задуманного ушло больше времени, чем ожидал.
Были моменты, когда казалось, что мы не сможем достичь цели. Но я ни разу не задумывался о том, чтобы отказаться от задуманного», — цитирует Бекхэма Daily Mail.
Ранее стало известно, что мультимедийный сервис Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) – профессиональной футбольной лиги, высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт действует три года начиная с сезона-2020. Подписчики «Okko Спорт» смогут посмотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступных для дистрибуции на территории стран Европы.
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