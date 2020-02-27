Башкиров официально стал игроком «Заглембе»

«Заглембе» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Рубина» Евгением Башкировым. Соглашение 28-летнего футболиста с польским клубом рассчитано до конца сезона с возможностью продления.

Фото: официальный сайт «Заглембе»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Башкиров стал игроком «Заглембе» из Любина.



24 февраля стало известно, что Башкиров покинул казанский «Рубин». Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Башкиров стал игроком «Рубина» в январе 2019 года. Полузащитник принял участие в 25 матчах в составе казанской команды, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.



«Заглембе» набрал 29 очков в 23 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Польши. Лидером соревнований в настоящий момент является «Легия», набравшая 45 очков в 23 матчах.