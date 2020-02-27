Серхио Рамоса удалили в матче «Реала» с «Манчестер Сити», он пропустит ответную встречу

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос был удалён в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Защитник мадридцев в концовке встречи получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Испанец на 86-й минуте дёрнул за плечо форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, который убегал один на один с голкипером.
Теперь Рамос пропустит ответный матч 1/8 финала, который состоится в Манчестере 17 марта.
Первая встреча закончилась победой англичан со счётом 2:1. Автором первого гола встречи стал полузащитник «Реала» Иско, который отправил мяч в ворота «Манчестер Сити» на 60-й минуте после подачи нападающего мадридской команды Винисиуса Жуниора. На 78-й минуте форвард «горожан» Габриэл Жезус сравнял счёт. В роли ассистента в данном эпизоде выступил хавбек английской команды Кевин Де Брёйне. На 82-й минуте главный арбитр встречи Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота хозяев, который через минуту успешно реализовал Де Брёйне.
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