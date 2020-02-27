Рамос удалился, Гюндоган «задавил» Модрича, Де Брёйне принёс победу. Фото камбэка «Сити»

26 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над «Реалом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола встречи стал полузащитник «Реала» Иско, который отправил мяч в ворота «Манчестер Сити» на 60-й минуте после подачи нападающего мадридской команды Винисиуса Жуниора. На 78-й минуте форвард «горожан» Габриэл Жезус сравнял счёт. В роли ассистента в данном эпизоде выступил хавбек английской команды Кевин Де Брёйне. На 82-й минуте главный арбитр встречи Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота хозяев, который через минуту успешно реализовал Де Брёйне. В концовке встречи защитник «Реала» Серхио Рамос получил прямую красную карточку.
Лучшие кадры с матча «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.
- 27 февраля 2020
-
10:05
-
09:50
-
09:38
-
09:23
-
09:00
-
08:52
-
07:32
-
07:16
-
06:26
-
06:10
-
05:53
-
05:41
-
04:49
-
04:17
-
03:14
-
03:06
-
02:52
-
02:28
-
02:16
-
01:59
-
01:42
-
01:26
-
01:10
-
00:54
-
00:51
-
00:42
-
00:20
-
00:19
-
00:02
- 26 февраля 2020
-
23:40
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
22:58
-
22:32