Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рамос удалился, Гюндоган «задавил» Модрича, Де Брёйне принёс победу. Фото камбэка «Сити»

Лига чемпионов. «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»
Рамос удалился, Гюндоган «задавил» Модрича, Де Брёйне принёс победу. Фото камбэка «Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

26 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над «Реалом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола встречи стал полузащитник «Реала» Иско, который отправил мяч в ворота «Манчестер Сити» на 60-й минуте после подачи нападающего мадридской команды Винисиуса Жуниора. На 78-й минуте форвард «горожан» Габриэл Жезус сравнял счёт. В роли ассистента в данном эпизоде выступил хавбек английской команды Кевин Де Брёйне. На 82-й минуте главный арбитр встречи Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота хозяев, который через минуту успешно реализовал Де Брёйне. В концовке встречи защитник «Реала» Серхио Рамос получил прямую красную карточку.

Лучшие кадры с матча «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020