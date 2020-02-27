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Гвардиола одержал больше всех побед над «Реалом» в качестве главного тренера в 21-м веке

Гвардиола одержал больше всех побед над «Реалом» в качестве главного тренера в 21-м веке
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

49-летний испанский главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола одержал 10-ю победу в матчах с мадридским «Реалом» во всех соревнованиях в 21-м веке и стал лучшим по этому показателю, обойдя экс-главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде и действующего тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, на счету которых по 9 выигранных встреч. Об этом сообщает Opta в «твиттере».

Также Гвардиола стал вторым тренером в истории (после Оттмара Хитцфельда), которому удалось обыграть «Реал» дважды на выезде в Лиге чемпионов, и первым, кто сделал это с двумя разными командами.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.

«Манчестер Сити» вырвал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
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