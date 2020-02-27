Де Брёйне: Гвардиола иногда удивляет

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, ставший автором победного мяча в ворота мадридского «Реала» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, подвёл итоги встречи.

«Это очень хорошее начало. В течение первых 15 минут нам было тяжело, но нужно уметь пережить бурю. Мы хорошо провели второй тайм. «Реал» забил не вовремя, мы доминировали. Наш ответ был блестящим. Габриэл Жезус забил потрясающий гол.

За четыре года работы с Пепом он иногда удивляет. Игрокам до матча не говорят, что нужно делать. Были некоторые хорошие и менее важные моменты. Мы только на полпути к четвертьфиналу. Через три недели важная игра в Манчестере. Пока же мысли о финале в Кубке с «Астон Виллой», — приводит Mirror слова Де Брёйне.

В текущем сезоне Кевин провёл за «Сити» 36 матчей, в которых отметился 9 забитыми мячами и 20 результативными передачами.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.