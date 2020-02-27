Де Брёйне, Бускетс, Гнабри и Ауа в числе кандидатов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В числе претендентов на награду оказались: полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс, полузащитник «Баварии» Серж Гнабри и игрок «Лиона» Уссем Ауа.
Автор победного мяча и результативной передачи – Кевин Де Брёйне помог «Сити» на выезде обыграть «Реал», дубль Гнабри внёс значимый вклад в победу «Баварии» над «Челси», полузащитник «Лиона» Ауа стал автором голевой передачи в единственном забитом мяче в матче в ворота «Ювентуса», а Бускетсу удалось совершить 91% точных передач в игре с «Наполи».
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Челси» – «Бавария» (0:3), «Наполи» – «Барселона» (1:1), «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» (1:2), «Лион» – «Ювентус» (1:0).
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