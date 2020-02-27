Зидан: игрокам «Реала» не хватило концентрации ещё на 10 минут и мы поплатились за это

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги первой встречи с «Манчестер Сити» (1:2).

«Реал» демонстрировал хорошую игру в течение 75 минут. Это поражение нас злит, но противостояние длится не менее 180 минут. Нужно попытаться найти что-то позитивное в нашей игре. В результате для нас нет ничего хорошего, а по игре всё было не так плохо, если не брать в расчёт последние минуты. В течение 70 минут игроки «Реала» были хороши. Если мы хотим пройти дальше, то обязаны выигрывать в Манчестере.



Нам не хватило концентрации ещё на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это», — приводит слова Зидана Marca.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.