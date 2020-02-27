Бубнов: у «Реала» нет шансов в ответном матче с «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:2).

«Игра получилась для «Реала» драматичной. Сюжет был закручен, два разных тайма. Первая половина равная, с борьбой в середине поля. А во втором тайме «Реал» здорово накрыл «Манчестер Сити» в прессинге и забил гол. После него у «Сити» появился Рахим Стерлинг, который поучаствовал в первом голе и сделал пенальти. После его паса мог убежать Габриэл Жезус, на нем сфолил Серхио Рамос и получил красную карточку. Для «Реала» это большая потеря в ответной игре. Здорово сыграл Кевин Де Брёйне. Он всегда играет на отлично, на своем уровне. У «Реала» был хорош Тибо Куртуа, который несколько раз выручил.



Главное, что во втором тайме «Манчестер Сити» играл более активно, чем «Реал». Так что результат по такой игре не удивляет. Пропущенный гол на команду никак не повлиял. Но в данном случае, даже если бы они проиграли со счетом 0:1, ничего страшного для них не было бы. Теперь «Реалу» мало что может помочь. Он и в этой игре не считался фаворитом, а в ответной у мадридцев вообще шансов нет», — сказал Бубнов в интервью Sportbox.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.