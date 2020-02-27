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Гвардиола стал рекордсменом по победам в матчах плей-офф ЛЧ

Гвардиола стал рекордсменом по победам в матчах плей-офф ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

49-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», одержал 28-ю победу в матчах на выбывание в Лиге чемпионов, став рекордсменом соревнования, сообщает Opta в «твиттере». Ему удалось обойти таких специалистов как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Алекс Фергюсон, на счету которых по 27 побед.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Гвардиола одержал больше всех побед над «Реалом» в качестве главного тренера в 21-м веке
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