Рамос в 4-й раз в карьере получил красную карточку в матче Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в концовке встречи получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Испанец на 86-й минуте дёрнул за плечо форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, который убегал один на один с голкипером.

Как сообщает Gracenote в «твиттере», для Рамоса это удаление стало 4-м в матчах Лиги чемпионов. Теперь он делит 1-е место по этому показатель со Златаном Ибрагимовичем и Эдгаром Давидсом. Рамос стал первым игроком, который получил 3 прямые красные карточки в ЛЧ.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.