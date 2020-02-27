Гарсия — о победе «Лиона» над «Ювентусом»: могли забить второй мяч ещё в первом тайме

Главный тренер французского «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал игру своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась победой «Лиона» со счётом 1:0, единственный мяч на счету Люки Тусара.

«Матч разделился на две половины. Мы очень здорово провели первый тайм, не только отлично защищались, но и в точности исполнили план на игру. Во втором тайме мы отдали владение мячом сопернику и пострадали от этого. Нам пришлось активно обороняться, потому что „Юве“ выпустил четвёртого атакующего игрока. Мы не пропустили, и это здорово, это очень важно, когда играешь первый матч дома. Мы могли забить второй мяч в первом тайме, когда были на высоте, и мне жаль, что мы этого не сделали», — цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдёт 17 марта в Турине. Начало — в 23:00 мск.