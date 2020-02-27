Бывший судья Андухар Оливер: Габриэл Жезус забил по правилам, Рамос наиграл на удаление

Бывший арбитр Андухар Оливер прокомментировал решения судей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити», в котором победу со счётом 2:1 одержала английская команда. Главным судьёй матча был итальянский рефери Даниэле Орсато. По мнению Оливера, все решения арбитра в игре были верными.
«Когда забивал Жезус, казалось, что это явный толчок, но на повторе видно, что фола не было, он просто положил руки на спину Рамосу. По удалению Серхио — был последним защищающимся игроком и толкнул Жезуса в голевом моменте, это очевидная красная карточка. Карвахаль также фолил на Стерлинге в штрафной площади, поэтому назначение пенальти оправдано», — цитирует Оливера Marca.
Ответный матч между командами состоится 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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