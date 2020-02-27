Тусар — о победе над «Ювентусом»: «Лион» должен всегда играть так

Полузащитник «Лиона» Лука Тусар, забивший единственный гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:0), поделился впечатлениями от игры.

«Я очень сильно рад за команду. Сегодня мы осчастливили всех фанатов нашего клуба. Рад, что получилось забить. Мы начали хорошо, как этого и хотел тренер, и так же смогли продержаться во второй половине игры. Сегодня мы показали себя настоящей командой и сделали это качественно, особенно в первом тайме. «Лион» должен всегда играть так», — приводит слова Тусара официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» состоится 17 марта. Встреча будет проходить в Турине на стадионе «Альянц». Начало — в 23:00 мск.

«Ювентус» играл отвратительно. А Роналду был ещё хуже, чем Месси в Неаполе Чемпион Италии потерпел заслуженное поражение от «Лиона».