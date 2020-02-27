Роналду уверен, что «Ювентус» пройдёт «Лион»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о поражении в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:1).
«Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня, но матчи в Лиге чемпионов всегда тяжёлые. Мы должны будем бороться следующие 90 минут в Турине и уверены, что пройдём дальше в этом соревновании», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Криштиану Роналду в этом сезоне принял участие в 21 матче в чемпионате Италии. Нападающий сборной Португалии забил 21 гол и стал автором 2 результативных передач.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» состоится 17 марта. Встреча будет проходить в Турине на стадионе «Альянц». Начало — в 23:00 мск.
«Ювентус» играл отвратительно. А Роналду был ещё хуже, чем Месси в Неаполе
Чемпион Италии потерпел заслуженное поражение от «Лиона».
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
10:05
-
09:50
-
09:38
-
09:23
-
09:00
-
08:52
-
07:32
-
07:16
-
06:26
-
06:10
-
05:53
-
05:41
-
04:49
-
04:17
-
03:14
-
03:06
-
02:52
-
02:28
-
02:16
-
01:59
-
01:42
-
01:26
-
01:10
-
00:54
-
00:51
-
00:42
-
00:20
-
00:19
-
00:02
- 26 февраля 2020
-
23:40
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
22:58
-
22:32
Партнерский контент