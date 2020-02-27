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Роналду уверен, что «Ювентус» пройдёт «Лион»

Роналду уверен, что «Ювентус» пройдёт «Лион»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о поражении в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:1).

«Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня, но матчи в Лиге чемпионов всегда тяжёлые. Мы должны будем бороться следующие 90 минут в Турине и уверены, что пройдём дальше в этом соревновании», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Криштиану Роналду в этом сезоне принял участие в 21 матче в чемпионате Италии. Нападающий сборной Португалии забил 21 гол и стал автором 2 результативных передач.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» состоится 17 марта. Встреча будет проходить в Турине на стадионе «Альянц». Начало — в 23:00 мск.

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