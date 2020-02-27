Роналду впервые не забил в 2020 году

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» и не смог отличиться голом. Победу одержала французская команда – 1:0.



Таким образом, прервалась результативная серия 35-летнего португальца. В 2020 году он забивал во всех матчах, кроме встречи с «Лионом». В итальянской Серии А Роналду забивает во всех играх начиная с декабря прошлого года и в семи матчах первенства в этом году поразил ворота соперников 11 раз. В Кубке Италии форвард в этот период провёл два матча и забил в каждом из них по голу.



Автором единственного мяча в матче «Лион» – «Ювентус» стал полузащитник хозяев Лука Тусар. Ответная встреча команд пройдёт в Турине на стадионе «Альянц» 17 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Ювентус» играл отвратительно. А Роналду был ещё хуже, чем Месси в Неаполе Чемпион Италии потерпел заслуженное поражение от «Лиона».