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Пройдут ли «Реал» и «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов?

Пройдут ли «Реал» и «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов?
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершились первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

В заключительных встречах первого раунда, которые состоялись накануне, 26 февраля, «Ювентус» на выезде уступил «Лиону» (0:1), а мадридский «Реал» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сумеют ли «бьянконери» и «сливочные» пробиться в четвертьфинал главного еврокубкового турнира?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

«МанСити» перевернул игру в Мадриде за 5 минут, но по судейству будут вопросы!
Все подробности матчей.
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