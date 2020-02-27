Пройдут ли «Реал» и «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов?

Завершились первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



В заключительных встречах первого раунда, которые состоялись накануне, 26 февраля, «Ювентус» на выезде уступил «Лиону» (0:1), а мадридский «Реал» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сумеют ли «бьянконери» и «сливочные» пробиться в четвертьфинал главного еврокубкового турнира?

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