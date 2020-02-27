Венгер: как только «Манчестер Сити» сравнял счёт, «Реала» больше не существовало

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне работающий руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:2).
«Реал» забил на 60-й минуте, не создав при этом много моментов. Я почувствовал, что «Сити» получил психологический удар, и на какое-то время мне показалось, что испанцы скорее забьют второй гол, чем «Манчестер Сити» сравняет.
А затем на 73-й минуте у «Сити» вышел Стерлинг, а у «Реала» на поле появился Гарет Бэйл. На 78-й минуте счёт был уже 1:1. На 83-й минуте — 1:2.
Жезус играл в центре, Стерлинг был на левом фланге, и это полностью изменило игру. С тех пор казалось, что «Сити» может забить три-четыре гола и сделать положение «Реала» ещё хуже. Но в целом, как только «Манчестер Сити» сравнял счёт, «Реала» больше не существовало», — приводит слова Венгера beIN Sports.
- 27 февраля 2020
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