«Иконам место на стене». Уткин — о Сёмине в «Локомотиве»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации в московском «Локомотиве» в преддверии возобновления чемпионата России.
«Самым осязаемым претендентом на второе место остаётся «Локомотив». Наверное, говорить о погоне за «Зенитом» уже поздно. Да и какие у «Локомотива» могут быть ресурсы? Никто не приобретён, есть новые травмированные, есть потеря Смолова. И самое главное, что мы снова увидим в «Локомотиве», – на мой взгляд, есть определённый паралич власти. Вот почему сейчас не покупают игроков? Наверное, потому что считают, что сейчас не время. А почему? Потому что считают, что сейчас закончится какой-то период жизни – период жизни под управлением Сёмина, например – и с лета команда должна перезапуститься. Возможно, с новыми вливаниями, влияниями и так далее.
Но разве можно Юрия Павловича Сёмина увольнять полгода, друзья мои? Его нужно увольнять единомоментно – и больше никак. Потому что сейчас, когда уже пауза затянулась, что бы ни произошло, в «Локомотиве» два бренда – «Локо» и Юрий Палыч. И всё будет идти только на пользу Юрию Палычу. И можно только позавидовать ему. Плохо «Локомотив» сыграет – будет Сёмин бедный, которому не купили игроков. Хорошо – он будет чудотворцем.
Сёмину вообще везёт с точки зрения объединения брендов. Если обратиться к героической церковно-славянской традиции, имя Юрий соответствует имени Георгий. Мы все знаем, что Сёмин – победитель, и вместе с тем он ещё и чудотворец. В церковно-славянской традиции эти обязанности поделены между Георгием и Николаем. А вот российский тренер Николай никак не явится, всё достаётся Юрию. И чудотворство, и победоносничество. Моё мнение не меняется – иконам место на стене, а самое интересное и живое, что сказал Юрий Палыч Сёмин за последние полтора года, это то, где в окрестностях Марбельи можно поесть щёчки тунца», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 27 февраля 2020
-
11:48
-
11:42
-
11:34
-
11:18
-
11:07
-
10:40
-
10:38
-
10:29
-
10:05
-
09:50
-
09:38
-
09:23
-
09:00
-
08:52
-
07:32
-
07:16
-
06:26
-
06:10
-
05:53
-
05:41
-
04:49
-
04:17
-
03:14
-
03:06
-
02:52
-
02:28
-
02:16
-
01:59
-
01:42
-
01:26
-
01:10
-
00:54
-
00:51
-
00:42
-
00:20