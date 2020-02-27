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Гвардиола: уверен, Зидан изучит игру «Манчестер Сити», и второй матч будет другим

Гвардиола: уверен, Зидан изучит игру «Манчестер Сити», и второй матч будет другим
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1).

«Мы рады, что всё так произошло, но ещё ничего не закончено. Если в мире и есть команда, способная отыграться после чего угодно, то это «Реал», со своим опытом и историей. Но, я надеюсь, «Манчестер Сити» сможет показать достойную игру и выйти в четвертьфинал.

Я уверен, что Зидан изучит игру «Манчестер Сити», и второй матч будет другим. Мы должны быть осторожны к тому, что он пытается сделать. Нам нужно будет быстро адаптироваться и постараться одержать победу», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад».

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