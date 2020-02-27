Бекхэм: Сульшер успешно выполняет свою работу в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о наставнике клуба Уле-Гуннаре Сульшере и английской команде в целом.

«Я думаю, что Сульшер успешно выполняет свою работу. Он продолжает расти. Уле позитивно говорит о своих игроках, и этому он научился у сэра Алекса Фергюсона. Он бы никогда не стал критиковать своих игроков прилюдно.

Сульшер по-прежнему учится, и он будет оберегать своих игроков и защищать «Манчестер Юнайтед». Все болельщики поддержат его за успехи в прошлом и потому, что он хороший человек

Сложно ли мне смотреть на сегодняшний «Юнайтед»? Нет, ведь я настоящий фанат этого клуба и в любой ситуации с удовольствием смотрю игры команды. Но будем надеяться, что период без трофеев не затянется слишком надолго, потому что «Манчестер Юнайтед» — один из крупнейших клубов в мире», — приводит слова Бекхэма Sky Sports.