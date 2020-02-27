Болельщик «Валенсии» заболел коронавирусом после визита в Милан

Болельщик «Валенсии» заболел коронавирусом после посещения Милана на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.
По информации источника, 44-летний мужчина был одним из тех, кто приехал в Милан на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» (1:4). После проведения первичного обследования болельщик получил положительный результат и был признан заражённым. Также в Мадриде будет проведён повторный анализ болельщика.
Напомним, что 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о 453 заражённых, 12 человек погибли.
Ответный матч между «Валенсией» и «Аталантой» состоится 10 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья».
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