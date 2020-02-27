Тошич покинул «Партизан» и перешёл в клуб из второй лиги Китая

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, в последние годы выступавший за «Партизан», сменил команду.
Как сообщает RTS, 32-летний футболист покинул белградский клуб, воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он мог уйти в случае выгодного предложения. Новой командой Зорана стал «Тайчжоу Юаньда», выступающий во второй по силе лиге Китая.
Тошич защищал цвета «Партизана» с 2007 по 2009 год, а в 2017 году вернулся в клуб. В ходе своей карьеры он также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Кёльн» и ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России и по два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.
«Тайчжоу Юаньда» был основан в январе 2017 года. В 2018 году команда стала победителем любительской лиги Китая, что позволило ей выступать во второй лиге начиная с прошлого года.
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