Электронную почту Гвардиолы взломали. Хакер пытался продать переписки за € 100 тыс.

Полиция Манчестера арестовала хакера за незаконное проникновение в электронную почту главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, утверждает The Sun.
Как сообщает источник, хакер, работавший в IT-компании на тренировочной базе английского клуба с 2016 по 2017 год, взломал электронную почту Гвардиолы, получил доступ ко всем сообщениям и информацию о всех игроках «Манчестер Сити». Также мужчина узнал информацию о возможных трансферах команды. На тот момент клуб интересовался защитниками Маттейсем де Лигтом и Сократисом Папастатопулосом.
Хакер хотел продать получившую информацию за € 100 тыс. в биткоинах, однако был пойман полицией. Представители закона провели обыск в доме хакера, а также осмотрели его компьютеры, мобильные телефоны и электронную почту. 30-летний мужчина был арестован за взлом чужих личных данных.
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