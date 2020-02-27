Кокорин поздравил Семака с днём рождения

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», поздравил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Сегодня, 27 февраля, специалисту исполняется 44 года. Кокорин опубликовал в своём «инстаграме» совместное фото с тренером, сопроводив его подписью «С днём рождения» и эмодзи рукопожатия.
Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. После 19 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков.
В первом матче после возобновления первенства петербургский коллектив примет «Локомотив». Встреча пройдёт послезавтра, 29 февраля, и начнётся в 19:00 мск.
- 27 февраля 2020
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