Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Коронавирус впервые обнаружили в Италии у профессионального футболиста

Коронавирус впервые обнаружили в Италии у професси
Коронавирус впервые обнаружили в Италии у профессионального футболиста
Футбол / Италия 0

Профессиональный игрок итальянской Серии C стал первым футболистом, заболевшим коронавирусом, утверждает Sport.es со ссылкой на La Nazione.

Сообщается, что заражённым стал футболист, имя которого не упоминается, проживающий в провинции Сиена. В прошлое воскресенье игрок не был включён в заявку своей команды по причине недомогания и лихорадки. Позднее врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь отвезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.

Напомним, что 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о 453 заражённых, 12 человек погибли.

Болельщик «Валенсии» заболел коронавирусом после визита в Милан
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020