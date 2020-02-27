Коронавирус впервые обнаружили в Италии у профессионального футболиста
Профессиональный игрок итальянской Серии C стал первым футболистом, заболевшим коронавирусом, утверждает Sport.es со ссылкой на La Nazione.
Сообщается, что заражённым стал футболист, имя которого не упоминается, проживающий в провинции Сиена. В прошлое воскресенье игрок не был включён в заявку своей команды по причине недомогания и лихорадки. Позднее врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь отвезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.
Напомним, что 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о 453 заражённых, 12 человек погибли.
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