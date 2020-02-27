Калошин рассказал об изменениях в системе VAR в чемпионате России

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал об изменениях в системе видеопомощи арбитрам в весенней части сезона чемпионата России.

«Планируем запустить графику «Возможен пенальти», «Возможен офсайд» и так далее. Вероятно, даже с первого матча весенней части чемпионата России. То есть то, что вы видите на матчах под эгидой УЕФА. Но слова «должны» нет: там, где это возможно, происходить будет, там, где нет, – не будет. Зато в трансляциях матчей стиль будет единый.

У нас будет три изменения по сравнению с первой частью сезона. Первое изменение касается вратарей. В моменты, когда голкипер выходит с линии ворот до удара и парирует мяч, VAR может вмешаться.

Второе изменение: если судья вынес жёлтую карточку, но после просмотра понятно, что это красная, то ему не нужно подходить к игроку и объяснять отмену решения, а следует сразу показать красную. Это следует делать лишь в случае, если карточка отменяется полностью.



Третье. Когда игрок уходит в раздевалку после удаления, а судья после видеопросмотра устанавливает, что это была не вторая жёлтая, а прямая красная, то ему нужно проинформировать об этом капитана команды, а не возвращать футболиста обратно», — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.