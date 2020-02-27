Семак рассказал о состоянии Дзюбы и других травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы, получившего повреждение в товарищеском матче с минским «Динамо», и других травмированных футболистов команды в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который пройдёт в Санкт-Петербурге послезавтра, 29 февраля, и начнётся в 19:00 мск.
«Действительно, Дзюба почувствовал боль, мы его заменили. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьёзного в его состоянии не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть.
Что касается остальных травмированных футболистов, только начал заниматься в общей группе Далер Кузяев. В принципе на какое-то время, возможно, он будет готов. И Олега Шатова, который занимается по индивидуальной программе, мы со дня на день ждём в общей группе. Эмануэль Маммана вернулся после реабилитации. Сейчас он вместе с командой, но его процесс восстановления займёт гораздо больше времени», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 27 февраля 2020
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