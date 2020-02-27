Семак: «Зенит» ждёт тяжёлый матч с одной из лучших команд России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который пройдёт в Санкт-Петербурге послезавтра, 29 февраля, и начнётся в 19:00 мск.
«Стараемся готовиться непосредственно к сопернику, не забывая свои элементы, которые нужно улучшать. Идёт стандартная подготовка, которая у нас есть к каждой команде. Все соскучились по дому, закончились сборы — достаточно сложный этап для игроков, когда они проводят много времени далеко от семьи. Всё это в прошлом. Готовимся к игре. Понимаем, насколько сложный и тяжёлый матч ждёт нас с одной из лучших команд России.
Конкретно к «Локомотиву» начали готовиться сейчас. Конечно, тренерский штаб держал в уме, смотрели матчи и раньше. Но игроки занимались в обычном режиме. У нас 11 матчей только в чемпионате, конечно, нет смысла за месяц начинать готовиться к каждому отдельно взятому сопернику. «Локомотив» — опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждёт очень сложный матч. Ждём его с нетерпением», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 27 февраля 2020
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